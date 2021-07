Teófilo Cunha elogia trabalho das guias intérpretes

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, agradeceu às guias intérpretes o trabalho que desenvolvem em prol da “boa imagem da Madeira” e sublinhou a disponibilidade destas profissionais para actualizar conhecimentos nas áreas do mar e das pescas.

O governante presidiu esta segunda-feira à sessão de abertura de uma acção de formação dirigida especificamente às guias, que decorre na Direcção Regional do Mar e tem como formadores a própria dircetora regional, Mafalda Freias, o director dos serviços de estudos e investigação do mar, João Delgado, a directora de serviços de política do mar, Natacha Nogueira.

A necessidade de actualizar conhecimentos surgiu na sequência de uma visita à lota das guias, no início de Junho, tendo elas próprias solicitado ao secretário regional de Mar e Pescas a disponibilidade do Governo Regional para realizar ações de formação, pedido que se concretiza um mês depois.

Teófilo Cunha entende que as guias intérpretes “são importantes na promoção que fazem da Madeira e dos seus produtos tradicionais”, e por isso congratulou-se com a vontade manifestada de quererem alargar os conhecimentos ao mar e às pescas, contribuindo para “valorizar a qualidade do nosso pescado e as potencialidades turísticas que o mar oferece”.

A directora regional, por sua vez, nesta primeira sessão, deu nota da missão que está incumbida à Direcção Regional do Mar, assente no conhecer, preservar e valorizar, referiu o património cultural e subaquático como a biodiversidade e os recifes artificiais como “grandes atractivos turísticos”, notou que o turismo costeiro já representa um quarto do valor total das actividades ligadas ao mar e explicou que a Região tem cerca de 500 espécies de peixes ósseos.