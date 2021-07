Nova Unidade de Saúde no Trabalho inaugurada nos Paços do Concelho do Funchal

A Nova Unidade de de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Câmara Municipal do Funchal foi inaugurada, esta tarde, pelo presidente da autarquia e pelo Vereador Rúben Abreu. Falamos de um investimento que ascende aos 80 mil euros.

"Quando cá chegamos não existia na CMF uma unidade deste género e o trabalho árduo que temos realizado passou, no imediato, pela criação de uma Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, à qual agora damos novas instalações e equipamentos, para que possa exercer o seu papel e dar melhores condições a todos os nossos funcionários", refere Miguel Silva Gouveia.

Numa nota à comunicação social, referem que esta unidade "assenta na modernização completa das instalações anteriormente ocupadas pelo Piquete das Águas da CMF, e compreendeu a criação de um Gabinete Médico, onde o Médico da Medicina no Trabalho dará as suas consultas; um Gabinete de Enfermagem, onde a empresa externa que presta serviços de saúde à CMF fará a recolha de análises; um Gabinete para a Chefe da Unidade; e um gabinete para as colaboradoras da área da Psicologia, Segurança e Saúde no Trabalho, Recursos Humanos, e assistentes administrativas".

“Desde 2016, o atual executivo assegura aos 1.700 funcionários da Autarquia atendimentos profissionais de enfermagem, realização de exames e consultas médicas, mas que até agora eram realizados em serviços externos ao Município. É com muita satisfação que, a partir de hoje, esses procedimentos podem ser realizados em espaço próprio nos Paços do Concelho”, acrescentou.

Esta nova unidade levou também a um processo de recrutamento de Recursos Humanos, “que permitiu reforçar a equipa chefiada pela Dr. Rubina Cabral, com pessoas capacitadas e qualificadas para atender a todas as situações dos trabalhadores e, na eventualidade de alguma limitação, adequar também essas patologias com seu trabalho diário ao serviço da cidade.”

Miguel Silva Gouveia conclui que "a salvaguarda da saúde no meio laboral é um aspeto incontornável no desenvolvimento das organizações e das funções profissionais que nos cabem a todos, e é por isso que entendemos continuar a investir na capacidade de resposta dos serviços municipais, por considerarmos fundamental assegurar a proteção e a promoção da saúde de todos os nossos trabalhadores e garantir uma melhor gestão dos recursos humanos do Município, contribuindo para a sua qualidade de vida e bem-estar”.