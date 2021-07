Ribeiras do Porto Santo são alvo de trabalhos de conservação

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação (DRESC), está a proceder, ao longo desta semana, a operações de conservação e reabilitação dos leitos da rede pública de hidráulica fluvial no Porto Santo.

Os trabalhos estão a ser realizados pelas equipas operacionais da DRESC, nomeadamente com meios próprios da Direção de Serviços de Construção e Hidráulica Fluvial. Neste âmbito, vão ser efetuadas operações de limpeza e corte de vegetação na Ribeira do Tanque (no centro do Porto Santo), no Ribeiro Santo António, no Ribeiro do Cochino e no Ribeiro do Salgado, de forma a garantir o normal funcionamento hidráulico, com o intuito de salvaguardar a segurança de pessoas e bens em caso de maior precipitação.

Estas intervenções destinam-se essencialmente à desobstrução dos cursos de água fluviais, nomeadamente à retirada de vegetação invasora, de árvores caídas e todo o tipo de detritos que possam criar obstáculos ao normal escoamento das águas e/ou reduzir a sua capacidade de vazão.

“É no verão que se prepara o ano hidrológico, daí a importância destas ações com vista à segurança das pessoas e bens, neste caso em particular, do Porto Santo”, salienta o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.