Pedro Calado quer resolver abandono animal com plano de esterilização massiva

Durante uma visita à Sociedade Protectora dos Animais (SPAD), o cabeça-de-lista pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal prometeu desenvolver um plano de esterilização massiva em todas as freguesias do concelho, "para evitar que haja ainda mais animais abandonados nas ruas, sobretudo ninhadas de cães e gatos que fazem aumentar este problema exponencialmente".

Pedro Calado atesta que, "neste momento, o actual executivo camarário não tem uma política de defesa e protecção dos animais", e, nesse sentido, garantiu que no caso da candidatura ‘Funchal sempre à frente’ vencer as próximas eleições autárquicas, vai implementar "um plano de esterilização que inclui um programa de sensibilização direccionada para a população na defesa da causa animal e a formação dos jovens nas escolas de todo o concelho". Isto em conjunto com os organismos do Governo Regional.

O candidato também deixou a promessa de alargar o apoio à SPAD, bem como melhorar as instalações daquela instituição centenária, fundada em 1897.

A candidatura ‘Funchal sempre à frente’ tem promovido várias acções no terreno, este fim-de-semana.

Além de visitar a SPAD, passou pela sede do grupo 101 da Associação dos Escoteiros de Portugal, tendo reforçado a importância do papel do voluntariado e defendido um apoio mais alargado a estas instituições.

Pedro Calado assume querer ficar com os pelouros da juventude, do desporto e da cultura e nesse sentido fez um apelo aos jovens.

“Nós queremos uma juventude participativa, mais intervencionista na planificação e no crescimento da cidade sobretudo em áreas como o social, o desporto e a cultura. Os jovens são o futuro da Região e é com eles que temos de trabalhar, aproveitar as ideias para dar outra dinâmica à cidade em prol de todos. O que nós queremos é desenvolver um trabalho conjunto entre a juventude e a economia da longevidade no concelho do Funchal”, rematou.