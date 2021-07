Madeira com 8 novos casos e 8 recuperados neste domingo

A Região Autónoma da Madeira contabiliza hoje mais 8 novos casos de infecção pelo coronavírus, sendo 6 casos de transmissão local e dois importados (um de Espanha e um do Botswana). Segundo o boletim da Direcção Regional da Saúde, há também 8 doentes recuperados, pelo que há agora 104 casos activos na Região, ou seja, o mesmo número do dia de ontem.

Também a situação no Hospital Dr. Nélio Mendonça não sofreu alteração: há uma pessoa internada na unidade polivalente e outra na unidade de cuidados intensivos. Relativamente ao isolamento dos restantes 102 casos activos, há 21 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 81 permanecem nas suas residências.

O boletim da Direcção Regional da Saúde avança ainda que há 41 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 429 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita à vigilância de viajantes, 29.510 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.