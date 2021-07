Filipe Sousa explica programas sociais e anuncia obras

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, a sua equipa e a equipa da junta de freguesia voltaram este domingo ao contacto com a população para "prestar esclarecimentos sobre as obras em curso e sobre programas sociais considerados relevantes", conforme refere a autarquia em comunicado.

Filipe Sousa disse ter "sentido falta destes encontros que foram suspensos pela pandemia, dado que são importantes para informar, que é um dos deveres de qualquer eleito".

O autarca, recandidato à Câmara de Santa Cruz nas próximas Autárquicas pelo JPP, começou por publicitar "dois apoios sociais em particular, que visam colmatar a crónica falta de resposta do sistema Regional de Saúde: o programa de ajuda a pequenas cirurgias, que já beneficiou cerca de uma centena de munícipes, e o novo programa de ajuda ao pagamento de consultas e de exames de diagnóstico".

Por outro lado, pediu "compreensão" pelos "possíveis constrangimentos" e anunciou obras que se vão iniciar na freguesia já esta semana. Filipe Sousa realçou que "o volume de obras é grande, o que se ficou a dever à pandemia que atrasou as empreitadas em cerca de cinco a seis meses".

Mais empreitadas

Depois da pavimentação com lançamento de rede de esgotos e rede elétrica na Avenida 25 de Junho, no centro de Santa Cruz, cujas obras vão continuar com a colocação de lombas e pinturas, seguem-se outras empreitadas.

É o caso da pavimentação do Caminho Dona Mécia, Rua da Palmeira de Baixo e Caminho da Palmeira. Na Rua da Palmeira de Baixo será feito também o alargamento junto ao Caminho da Lombada para permitir passagem de autocarros pequenos.

Também citado pelo comunicado da autarquia, o presidente da Junta de Freguesia, Paulo Alves, anunciou obras feitas e em curso, como as da nova sede da junta e a recuperação de várias veredas, estando a decorrer a da Vereda da Morena.

No âmbito dos programas sociais, destacou o apoio à educação. As candidaturas estão aberta de 15 de Julho a 15 de Setembro, e para os universitários de 15 de Julho a 24 de Setembro. Destacou, ainda, o apoio aos medicamentos e à melhoria de habitações que estão sempre em aberto.