A requalificação do Miradouro do Guindaste, na freguesia do Faial, em Santana, compreenderá a reorganização do espaço de modo a harmonizar a circulação de pessoas, automóveis, carrinhas de turismo e estacionamentos para viaturas ligeiras. A montante terá estacionamento para um autocarro. Uma das zonas será também servida de um espaço para uma roulotte.

