CDU defende a reabertura de um cemitério no Porto da Cruz

A CDU esteve esta terça-feira, 29 de Junho, junto ao cemitério do Porto da Cruz para uma acção de contactos com a população no sentido de dar continuidade à reivindicação dos munícipes de reabrir um cemitério nesta freguesia.

Pedro Carvalho candidato à Presidência da Câmara Municipal de Machico dá conta que desde 2017 a CDU apresenta propostas na Assembleia Legislativa da Madeira e ofícios ao executivo camarário do PS em Machico, como forma "de solucionar este grande transtorno associado ao facto de a população estar a ser desrespeitada no direito, que deveria ter, de guardar uma memória dos seus entes queridos na sua freguesia".

Mas o que se verifica, desde 2017, é que existe um jogo do empurra sem que os governantes sejam capazes de solucionar esta questão. O que há é um jogo do empurra entre o Governo Regional PSD/CDS e o executivo da Câmara de Machico do PS, em que dizem mal uns dos outros, brigam como cão e gato e quem sofre é a população que não tem os seus cemitérios. O que tem acontecido nos últimos anos não responde aos elementares direitos das populações, sendo que as pessoas têm de ser inumadas noutra freguesia vizinha, na freguesia de Água de Pena. E face a estas e a outras situações o povo já está farto de falsas promessas, já percebeu que nem com PS, nem com PSD/CDS, podem contar, e que os seus problemas são esquecidos pelos governantes! Pedro Carvalho candidato à Presidência da Câmara Municipal de Machico

O candidato esclarece que defende "afincadamente o povo, contra a política trauliteira do PS na Câmara de Machico", acusando o actual governo de não se preocupar com os sentimentos da população, até mesmo em momentos "dolorosos, como se verifica com o acontecimento da morte".