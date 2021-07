Céu pouco nublado durante a tarde deste domingo na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de céu muito nublado, pela manhã deste domingo, na Madeira. Já durante a tarde o céu estará azul.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao fim da manhã em alguns pontos da ilha.

O vento irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste e prevê-se uma pequena descida da temperatura máxima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC.