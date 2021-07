Céu muito nublado e possibilidade de chuva na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta, esta quinta-feira, para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, na Madeira.

Num dia em que se espera que o vento sopre fraco (inferior a 15 km/h), na Costa Norte as ondas sobem até um metro, à semelhança da Costa Sul. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.



Apesar da previsão que aponta para um tempo cinzento, o IPMA indica que o Índice Ultravioleta estará muito elevado na Madeira (9) e Porto Santo (9).

É por isso recomendável a utilização de óculos-de-sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

Já em termos de previsão de temperatura mínima e máxima, a Região deverá assinalar um mínimo de 7º C na Bica da Cana e um máximo de 26º C no Lugar de Baixo e Porto Moniz.

Machico e Funchal podem chegar aos 25º C, enquanto as localidades da Ponta do Pargo, Santa Cruz, Santana, Câmara de Lobos, Caniçal e São Vicente deverão atingir os 24º C de temperatura máxima.