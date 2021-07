Céu com muitas nuvens este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um início de fim-de-semana com muitas nuvens. O dia de hoje deverá ficar marcado por períodos de céu muito nublado, havendo, inclusive, a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco, inferior a 15km/h, tendendo a moderado, entre 10 e 25 km/h, de quadrante norte a partir da tarde.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima. O IPMA aponta 26ºC de máxima, tanto para a Madeira, como para o Porto Santo. As mínimas não deverão descer abaixo de 20ºC e 19ºC, respectivamente.

Funchal também com nuvens

No que respeita à região do Funchal, as previsões indicam a ocorrência de períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

O mar deverá apresentar ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, na costa Norte. A Sul, as previsões apontam para ondas de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.