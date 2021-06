Marinha assistiu veleiro fundeado no Funchal

Um veleiro com a bandeira da França, denominado ‘Bermudes’, que estava fundeado no Funchal foi hoje assistido, informou o Capitão do Porto do Funchal.

Devido ao vento, o veleiro acabou por ir à garra, descaindo para terra, acabando por perder o ferro da embarcação.

O alerta foi recebido pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal às 14h49, através da Polícia Marítima do Funchal, tendo sido activada para o local uma embarcação salva-vidas da Estação Salva-Vidas do Funchal (ISN-SR40) que auxiliou o veleiro a entrar na marina às 15h08.

A Capitania informou num comunicado emitido que o tripulante estava bem de saúde e não teve de receber assistência médica.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.