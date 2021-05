Rui Barreto visita novo ‘working space’ para nómadas digitais

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, visita amanhã, pelas 11 horas, o novo ‘working space’ para nómadas digitais, no Hotel Vila Galé, no concelho de Santa Cruz.

O Hub Remotely @ Vila Galé é uma iniciativa que decorre da colaboração entre a StartUp Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, e a equipa de empreendedores da ‘HubRemotly’, em prol da extensão do projeto ‘Digital Nomads Madeira Islands’ para outros concelhos da Região.

A ideia de uma nova abordagem aos nómadas digitais partiu de três empreendedores/’Hubers’ (Linda, Pedro e Luís), que em Fevereiro deste ano, depois de lançado o projecto-piloto na Vila da Ponta do Sol, começaram a trabalhar no projecto que agora se materializa no novo espaço de trabalho para trabalhadores remotos.

A ‘HubRemotely’, fundada em 2021, tem como objectivo proporcionar aos nómadas digitais todas as condições para trabalharem remotamente, cirando espaços de cowork e coliving, e proporcionando experiências para que estes se sintam parte da comunidade.

No concelho de Santa Cruz, os três empreendedores encontraram as condições ideais para lançar o projceto que contará com apoio da StartUp Madeira. A colaboração permitirá criar condições para manter a atracção do destino para este nicho de mercado em crescimento na Região.

O ‘Digital Nomads Madeira Island’ é um projecto-piloto desenvolvido pela Secretaria Regional a Economia, através da StartUp Madeira, que já conta com mais de 7.000 inscritos de 94 países do mundo, tendo colocado a Região no Top 10 dos melhores destinos mundiais para nómadas digitais.