Jornalista madeirense ganha prémio 'Os direitos da criança em notícia'

A jornalista da Antena 1 Madeira Celina Faria ex-aequeo com a jornalista Sandra Henriques, da Antena 1 nacional, venceram o primeiro prémio de jornalismo "Os Direitos da Criança em Notícia", na categoria rádio.

O prémio da jornalista madeirense foi conseguido com a grande reportagem "Escola sem abraços", emitida na Antena 1 Madeira e na Antena 1 nacional, a 20 de Outubro do ano passado e retrata as novas rotinas e limitações para os estudantes e professores dentro e fora das salas de aula.

O galardão é atribuído pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, com o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Autores. A entrega de prémios e das menções honrosas decorreu no Teatro Luís de Camões, em Lisboa.