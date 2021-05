Jornalistas deveriam "lutar mais pelos seus direitos", diz António Macedo Ferreira

O presidente da direcção regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, António Macedo Ferreira, disse que "só pode salvar o jornalismo quem estiver empenhado".

"Os jornalistas têm que perceber que ninguém os vai salvar de coisa nenhuma se eles não estiverem empenhados na auto-salvação". António Macedo Ferreira

No seu entender, os jornalistas têm de ter uma "maior consciencialização de que a classe é importante" e "lutar mais pelos seus direitos".

Um dos objectivos desta nova direcção regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas passa por implementar na Região o projecto de literacia para os media, à semelhança do que acontece no continente e nos Açores.

Este é um projecto que nós vamos insistir novamente junto da Secretaria Regional da Educação e do Governo Regional, porque achamos que a Madeira não pode ficar de fora deste projecto nacional, que tem o apoio da embaixada norte-americana, em Lisboa, e que é coordenado pelo CENJOR, contando também com a chancela do Sindicato dos Jornalistas". António Macedo Ferreira

Segundo António Macedo Ferreira, este projecto passa por ensinar aos professores de como se faz jornalismo para que estes possam passar esses ensinamentos aos alunos, com o intuito de que estes sejam capazes diferenciar as notícias dados pelos órgãos de comunicação social e aquilo que é publicado nas redes sociais.

É importante que as pessoas percebam que aquilo que ouvem num órgão de informação oficial é uma informação credível" António Macedo Ferreira

A tomada de posse da nova direcção regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas realizou-se, esta segunda-feira.

Eis a lista da nova direcção para o triénio 2021/2023:

- Presidente: António Macedo Ferreira;

-Vice-presidente: Mário Gouveia;

- Secretária: Marta Caires;

- Tesoureiro: João Carlos Silva;

- Vogal: Andreia Dias Ferro.