CMF entregou cheques solidários à Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) doou hoje um total de 15.138 euros a duas instituições de solidariedade social do concelho, nomeadamente a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Centro da Mãe, valor este referente aos resíduos de embalagem encaminhados para reciclagem no ano de 2020.

O protocolo estabelecido entre a CMF e as instituições prevê a entrega de 1 euro por cada tonelada de resíduos de embalagem reciclados. Neste sentido, o Município do Funchal enviou, em 2020, 7.569 toneladas deste tipo de resíduos para reciclagem, pelo que cada instituição recebeu hoje um cheque solidário no valor de 7.569 euros.

A vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente, procedeu à entrega dos cheques e referiu que “esta é mais uma iniciativa do Município do Funchal que abraça duas das causas de elevada relevância para este Executivo municipal, que são a causa ambiental e a social.”

Desde o ano de 2009 foram doados pela CMF a estas duas instituições cerca de 186.518 euros, “deixamos um apelo a todos os munícipes para que continuem do nosso lado nesta missão, fazendo a correta separação dos resíduos sólidos nas suas casas, pois quanto mais cada um de nós colaborar, maior será o nosso contributo para as instituições apoiadas e claro, o ambiente também agradece”, concluiu.

Esta foi mais uma iniciativa do Município englobada na Semana do Ambiente do Funchal 2021, que decorre até ao próximo dia 8 de Junho.