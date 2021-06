CDU aborda problemas da poluição das águas do mar na Praia Formosa

A CDU abordou hoje, na Praia Formosa, no concelho do Funchal, os problemas da poluição das águas do mar em consequência das repetidas descargas de esgotos, que se registam naquela zona da orla costeira (desde o Lido ao Gorgulho, da Quinta Calaça e Doca das Cavacas à Praia Formosa).

O coordenador regional do partido, Edgar Silva, afirmou que "a poluição do mar através das descargas de esgotos na orla costeira do Funchal é uma herança que vem do tempo em que o PSD tinha o governo da Câmara Municipal do Funchal".

"O PSD foi substituído pelo PS naquela governação e a cidade herdou os mesmos problemas ambientais. A Praia Formosa que estava desqualificada, desqualificada continua. Ou seja, da alternância resultou o prolongamento dos problemas que afectam a qualidade de vida a que as pessoas deveriam ter direito", referiu

Para Edgar Silva, estas situações "continuam a acontecer porque estão por fazer investimentos públicos numa rede de saneamento básico que deveria estar, há muitos anos, à altura das necessidades do desenvolvimento".

"A colocação da bandeira negra na Praia Formosa é uma forma de denunciar a governação quer do PSD, quer do PS, é uma forma de apontar os responsáveis por esta escandalosa situação, e a afirmação do direito e da urgência de tornar a Praia Formosa no que deveria ser um marco de qualidade ambiental", frisou.