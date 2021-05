Má qualidade da água do mar na Quinta Calaça leva a queixa-crime

O Clube Naval do Funchal (CNF) prepara-se para apresentar uma queixa-crime contra desconhecidos junto do Ministério Público devido ao alegado foco de poluição recorrente nas águas balneares da Quinta Calaça.

Ao DIÁRIO, António Fontes esclareceu que em causa está o facto de “a zona balnear do Clube Naval estar constantemente conspurcada”. E, “por mais análises que se façam, é indiscutível o odor”, não restando dúvidas de que algo está mal.

O CNF já procurou esclarecer a situação e identificar o foco do problema junto da Câmara Municipal do Funchal, que tem à sua responsabilidade a rede de esgotos, e da Direcção Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que superintende às zonas balneares. Como nenhuma destas entidades tomou qualquer posição, o presidente do Clube Naval diz não restarem alternativas a não ser a tomada desta medida mais gravosa.

“Já fizemos muitas insistências quer junto da Câmara Municipal do Funchal, quer junto da Direcção Regional do Ambiente, bem como da própria Secretaria Regional do Mar”, deu conta António Fontes. Mas, o CNF “não pode ficar à espera que as entidades competentes resolvam isto”, pelo que a queixa é vista como uma forma de forçar uma averiguação da situação.

Também os hoteleiros, os restaurantes e outras entidades que operam naquela zona da cidade do Funchal não responderam ao apelo do CNF para dialogar e concertar uma tomada de posição conjunta. "Nós temos insistido, permanentemente, com todos os hoteleiros da zona, restaurantes da zona do lido, e apenas o grupo Pestana respondeu", revelou António Fontes.

"Dada esta omissão de resposta e de acção, o Clube vai avançar com uma queixa-crime contra desconhecidos. Não temos outra hipótese", deu conta ao DIÁRIO. Na sua opinião, esta medida "ultrapassa muito os interesses do Clube Naval do Funchal".

O presidente do CNF faz questão de esclarecer que "ninguém está a apontar o dedo ou a acusar seja quem for", o que pretendem é ver a situação esclarecida e o problema resolvido, pois o descontentamento dos sócios é grande.