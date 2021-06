Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo recebe 1.ª Concentração Óptica da Sé

Amanhã realiza-se, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo, a 1.ª Concentração Óptica da Sé, prova destinada ao escalão de sub-15.



Esta competição contará com a representatividade de nove cocletividades regionais: ACM Madeira, AD Caramanchão, ADC Ponta do Pargo, AD Galomar, CD 1º de Maio, CD Esc. de Santa Cruz, CD São Roque, CTM Ponta do Sol e CTM Santa Teresinha.

A 1.ª Concentração Óptica da Sé é organizada pela Associação de Ténis de Mesa da Madeira.

Programa:

09 horas – Início da prova de singulares sub-15 masculinos

09h25 – Início da prova de singulares sub-15 femininos

12h45 – Disputa da última ronda

13h30 – Cerimónia de entrega de prémios