Abertas candidaturas ao programa de apoio a entidades de cariz social do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem abertas, a partir de hoje, as candidaturas ao Programa de Apoio Extraordinário a Entidades de Caráter Social - 'Funchal Apoia + Social', que pode ser realizada por via electrónica, através do site da autarquia.

A vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social na CMF, Madalena Nunes, refere que “face à recente conjuntura, a CMF recorreu à contratação de um empréstimo para assegurar os recursos financeiros necessários à implementação de medidas de combate aos efeitos económicos e sociais da covid-19.”

Madalena Nunes acrescentou que esta linha de apoio financeiro a entidades de cariz social tem uma dotação de 200 mil euros e visa reforçar o apoio a associações que desenvolvem a sua actividade no concelho, “através da implementação de actividades necessárias para melhorar a resposta das associações à situação actual e à aquisição de bens para efeitos de adaptação à crise pandémica”.

As entidades em geral e as de caráter social, em particular, viram aumentar as suas despesas em consequência da maior exigência de higiene e segurança sanitária, bem como se viram obrigadas, para dar respostas à maior procura por parte do seu público alvo, a expandir as suas estruturas." Madalena Nunes

Para aceder a este novo programa é necessário ser uma entidade de carácter social com sede ou delegação e actuação no concelho Funchal, há pelo menos um ano, e, ainda, demonstrar que a sua actividade sofreu um aumento de custos ou ampliação de estruturas para fazer face às circunstâncias da pandemia. Cada entidade poderá receber até 10 mil euros de apoio.

Segundo a vereadora, o objectivo da CMF "é garantir que todos conseguem ultrapassar a situação grave que estamos actualmente a viver, mantendo a sua actividade e o seu meio de subsistência, mas também adaptando a sua oferta às novas circunstâncias que todos enfrentamos a nível sanitário".