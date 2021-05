Sérgio Marques defende prolongamento do programa que travou subida do desemprego

O deputado Sérgio Marques (PSD) defendeu, hoje, a prorrogação do programa europeu de apoios para mitigar os riscos de desemprego (SURE - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) e alertou para “a necessidade de serem garantidas respostas que, tal como esta, assegurem a mais fácil transição da crise para a recuperação económica e social”.

O representante social-democrata na Assembleia da República destacou a importância que o programa SURE assumiu durante a pandemia, aos disponibilizar apoios que permitiram evitar que os números do desemprego fossem muito mais graves, tanto na Região quanto no país. “Sem este programa, a crise pandémica teria tido repercussões muito mais profundas e a verdade é que, numa altura em que este instrumento está praticamente executado financeiramente, talvez fosse importante ampliar a sua dotação e prolongar o seu prazo temporal”, referiu Sérgio Marques, que lembrou que a crise ainda não acabou e que é preciso saber antecipar e acautelar o fim das moratórias dos créditos previsto para Setembro.

Sérgio Marques já abordou estas preocupações na Comissão das Assuntos Europeus “e a quem, de facto, pode garantir que este programa se mantenha para o futuro”.

Uma nota do gabinete de Sérgio Marques descreve que o programa europeu SURE permitiu o apoio financeiro a todo o regime de lay-off aplicado tanto a nível nacional como na Madeira. No âmbito da sua execução, já foram gastos cerca de 100 mil milhões de euros em todo o espaço europeu. Em Portugal foram aplicados 6 mil milhões de euros.