Pedro Ramos destaca " orgulho" nas médicas Regina Rodrigues e Carmo Caldeira

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou hoje, dia 3 de Junho, na cerimónia de homenagem aos médicos que se distinguiram pelo seu trajecto humano e profissional, em representação do presidente do Governo Regional.

Nesta sessão - que decorreu no âmbito do 23º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, em Coimbra - foram distinguidas duas profissionais do Serviço Regional de Saúde (SRS): Regina Rodrigues e Carmo Caldeira.

Esta distinção atribuída pela Ordem dos Médicos às duas médicas da Madeira é motivo de "orgulho para todos os profissionais de saúde da RAM, em especial neste momento marcado pela pandemia covid-19", sublinhou Pedro Ramos na ocasião.

O governante destacou igualmente o contributo das duas profissionais homenageadas, para "o desenvolvimento e projecção nacional e internacional do SRS".