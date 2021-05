"A Madeira é considerada uma região segura", disse Pedro Ramos

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitou hoje o Campeonato Europeu de Natação Adaptada, nas piscinas Olímpicas da Penteada, onde disse que "a Madeira é considerada uma região segura".

O governante mostrou-se satisfeito pelo facto de a Região proporcionar "condições de segurança, também em contexto de pandemia, para que todos os eventos, sejam eles de carácter desportivo ou de carácter cultural possam se realizar".

Pedro Ramos elogiou a forma como tem sido feita esta competição, destacando a segurança que sai reforçada nesta altura de pandemia.

"Sabemos que o efeito da 'bolha' que foi aqui criado tem sido cumprido à risca, com muito rigor e muita responsabilidade, não só pelos organizadores, mas também pelos atletas. Toda esta logística, em contexto de pandemia, traz mais algum trabalho e mais algum esforço, mas sabemos que está tudo a correr bem", frisou.

O Campeonato Europeu de Natação Adaptada termina este sábado.

A competição conta com a presença de 380 atletas, entre os quais oito portugueses, de 47 países.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.