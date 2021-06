Céu muito nublado e chuva a Norte e regiões montanhosas

Períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas. É este quadro meteorológico que nos espera esta quinta-feira, na Madeira.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado ainda vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

ESTADO DO MAR: Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros; Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro; Temperatura da água será de 20ºC.

Apesar do tempo cinzento, o Índice Ultravioleta (IUV) será elevado (7) na Madeira e Porto Santo. É sugerida a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.

Quanto ao risco de Incêndio, este será elevado nas quotas mais baixas do Funchal, sendo moderado em grande parte da Costa Oeste e Leste da Região, incluindo também o Porto Santo.