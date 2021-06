Motociclista ferido em colisão na via rápida

Um homem de 28 anos ficou ferido há instantes, no túnel dos Marmeleiros, na via rápida, na sequência de um acidente de viação.

A moto que conduzia colidiu com um carro, quando seguia no sentido Funchal- Santa Cruz, o que o deixou com escoriações.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local para prestar socorro ao motociclista, assegurando o seu transporte para o hospital.