Pedro Ramos destaca papel da mulher no combate à pandemia

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, destacou, nesta fase da pandemia, os diferentes papéis e responsabilidades da mulher na sociedade, nomeadamente nas áreas da saúde e social. Nesse sentido, aproveitou para relembrar que, no Serviço de Saúde da RAM, 75% dos profissionais são mulheres. Mulheres essas que estiveram envolvidas em toda estratégia regional de combate à pandemia.

"Estiveram e estão envolvidos na decisão no planeamento e na execução. Estão integradas nas equipas da testagem, da vacinação. Ocupam diferentes papéis, e integram equipas multidisciplinares”, frisou.

O governante elencou os princípios orientadores da estratégia regional no combate à pandemia e apelou a todos os presentes a realizar o teste rápido de antigénio num dos postos aderentes, ao abrigo do protocolo assinado com o Governo Regional.

Além disso, revelou que, no âmbito da campanha de “testagem massiva a decorrer, já foram realizados mais de 13 mil testes". "Mas queremos aumentar cada vez mais este número”, disse.

A par da importância da realização dos testes, o responsável pela área da saúde reforçou, igualmente, a importância de responder positivamente à vacinação contra a covid-19 na RAM.

Declarações proferidas na cerimónia de encerramento do webinar 'Efeitos da Pandemia na Saúde Feminina – 3 fases da Vida da Mulher'. Uma iniciativa da Direcção Regional dos Assuntos Sociais da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.