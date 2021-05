Oficializado lançamento da Agência da UE para o Programa Espacial

A Comissão Europeia oficializou hoje o lançamento da Agência da União Europeia para o Programa Espacial, que Bruxelas considera peça-chave para a soberania do grupo dos 27 e para a "transição digital e verde".

"É crucial para a nossa soberania e para o nosso futuro, para a transição digital e também para a transição verde", declarou, em conferência de imprensa virtual, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, numa visita às instalações da nova agência europeia, em Praga, na República Checa.

A Agência da União Europeia para o Programa Espacial terá a seu cargo a exploração e a segurança operativa dos sistemas de navegação EGNOS e Galileo e do programa de observação da Terra Copernicus, sendo responsável pela acreditação da segurança de todos os componentes do programa espacial europeu.

O orçamento europeu para o espaço - incluindo fundos comunitários gerais e do programa para a inovação e ciência Horizonte Europa - ascende a 16.500 milhões de euros para o período 2021-2027 e é considerado o mais ambicioso.

Thierry Breton salientou que "a observação da Terra é uma questão de autonomia estratégica e capacidade de atuação", permitindo, através de imagens de satélite, o controlo de catástrofes naturais ou o acompanhamento dos fluxos migratórios por via marítima.

O comissário europeu admitiu que "existe um risco sério de a Europa ficar para trás" no mercado de lançamentos de satélites, perante a concorrência dos Estados Unidos ou da emergente China, mas adiantou que se reunirá "antes do verão" com as partes implicadas para tentar um acordo que permita criar uma nova "aliança de lançadores", aberta a mais empresas.