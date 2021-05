Matheus Costa assume que Marítimo é uma "oportunidade gigantesca" na carreira

O defesa Matheus Costa afirmou hoje que assinar pelo Marítimo é uma "oportunidade gigantesca" na carreira, após representar por duas épocas o recém-promovido à I liga portuguesa de futebol, Vizela.

"É uma felicidade enorme, é uma oportunidade gigantesca na minha carreira, é um grande clube", adiantou o atleta luso-brasileiro em declarações à televisão do clube 'verde rubro'.

Matheus Costa, de 26 anos, garante ser "mais um para ajudar", descrevendo-se como um "defesa central rápido", apesar da sua elevada estatura (1,88 metros).

O jogador, que representou o Vizela nas duas temporadas transatas, assinou contrato válido por três temporadas com os 'verde rubros', tornando-se no primeiro reforço do emblema madeirense.

Matheus Costa é o primeiro reforço anunciado pelo Marítimo para a temporada 2021/2022, após ter renovado contrato com o lateral esquerdo Fábio China e o 'capitão' Edgar Costa.