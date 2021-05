Espanha alerta para escalada "crítica" de pirataria marítima no Golfo da Guiné

A Secretária de Estado das Relações Exteriores do Governo da Espanha, Cristina Gallach, alertou quarta-feira para a situação "crítica" no Golfo da Guiné, causada pelo aumento da pirataria marítima.

"Parece-nos que estamos num momento crítico, onde há mais ataques de pirataria, onde a navegação livre é frágil e, por isso, a presença organizada de navios, tanto europeus como as passagens regulares de navios espanhóis, ajudam a repor a segurança", disse Gallach em visita à Costa do Marfim.

Espanha tem "falado sobre este assunto em várias ocasiões na União Europeia, porque acreditamos que nós, europeus, devemos dar uma resposta e um apoio comuns aos esforços que todos os países da região vêm fazendo há anos", adiantou a governante espanhola.

Segundo o International Maritime Office (IMO), o Golfo da Guiné foi palco, no primeiro trimestre de 2021, de 43% de todos os atos de pirataria marítima a nivel global e foi a única região em que foram sequestrados tripulantes (40).

O Secretário de Estado recordou também hoje a cooperação bilateral existente em segurança marítima no Golfo da Guiné, onde a Marinha Espanhola realiza trabalhos de formação e apoio à Marinha da Costa do Marfim, bem como manobras conjuntas através do destacamento semestral de um navio militar Espanhol.

Neste sentido, está prevista para 31 de maio a chegada do navio patrulha espanhol "Furor" ao porto de Abidjan, onde permanecerá até 5 de junho.