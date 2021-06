PSD congratula Fundação Zino pelo seu 60º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD apresentará, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação à Fundação Cecília Zino pelo seu 60º aniversário.

Em nota dirigida à imprensa, os social-democratas destacam o "trabalho notável" desta instituição na ajuda "aos mais vulneráveis", "conforme era vontade da sua fundadora", Cecília Rosa Zino.

Com efeito, salientam que a Fundação "é responsável, hoje, por prestar protecção e assistência a crianças e jovens necessitados, tendo como missão a promoção da sua integração social e comunitária", além de durante muito tempo ter desempenhado um "papel de elementar importância" na prestação de cuidados de saúde, tendo, até 1991, assistido mais de dez mil crianças de toda a Região.

A mesma nota destaca ainda o conjunto de iniciativas desenvolvidas "com o intuito de inovar no cuidar e abrir as suas fronteiras", nomeadamente através do Instituto CZ ou dos projectos 'Induzir, Projectus - Centro de Apoio e Acolhimento Parental' e 'O SOL MARCA A SOMBRA'.

Constituída em Maio de 1961, a Fundação nasce da vontade de Cecília Rosa Zino de criar “um hospital de crianças pobres”, conforme havia deixado estabelecido no seu testamento.

Instalado, desde sempre, na Rua Velha da Ajuda, em São Martinho, no prédio que Cecília Zino havia adquirido, em 1949, a pensar nessa finalidade, o Hospital funcionou sob a alçada da Ordem de Santa Catarina de Sena.