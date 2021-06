PS-M manifesta pesar pela morte do primeiro especialista em Alergologia da RAM

O Partido Socialista-Madeira (PS-M), na pessoa do seu presidente, Paulo Cafôfo, manifesta "o seu mais profundo pesar" pela morte do médico Fernando Borges, especialista em medicina interna, que faleceu, ontem, dia 2 de Junho, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Morreu o médico Fernando Borges
Rúben Santos , 02 Junho 2021 - 23:27

Na nota remetida à imprensa, os socialistas recordam que, sendo natural do continente, Fernando Borges chegou à Madeira em 1976, tendo começado no ano seguinte a dirigir o Serviço de Medicina 2 do Hospital da Cruz de Carvalho.

"Profissional de excelência, assumiu diversos cargos de responsabilidade no Serviço Regional de Saúde", referem, destacando o facto de Fernando Borges ter sido o primeiro especialista na área da Alergologia na Região, "factor que o tornou um elemento determinante para o desenvolvimento desta especialidade médica no Serviço de Saúde da Madeira".

O empenho, pioneirismo e profissionalismo com que se dedicou à saúde na Região são marcos indeléveis do seu percurso.

Na mesma nota, o PS endereça aos seus familiares e amigos "as mais sentidas condolências".