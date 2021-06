Partos de mães residentes da Madeira voltaram a diminuir em 2020

Em 2020, foram realizados na Região 1.842 partos em parturientes residentes na Madeira, o que significa um decréscimo de 1,1% face a 2019 (1.862 partos). De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "desde 2018 que este indicador mantém uma tendência decrescente".

Refira-se ainda que, dos partos ocorridos em 2020 na Região, 23 foram gemelares.

Fonte DREM

Segundo revela a DREM, no ano em referência, 77,3% dos partos foram de mães com idade entre os 25 e os 39 anos (1.423 partos), 14,1% de mães entre os 14 e os 24 anos (260) e 8,6% de mulheres com 40 ou mais anos (159). A percentagem de mães com 40 ou mais anos foi, em 2020, idêntica à do ano anterior. Já o número de jovens mães (com menos de 25 anos) diminuiu 5,8% face a 2019, havendo a registar um parto de uma mãe com 14 anos (desde 2014 que não se registavam partos de mães com menos de 15 anos). Contudo, o grupo etário que mais se destaca é o das mães entre os 30 e 36 anos (42,8% dos partos).

Os municípios que registaram maior proporção de partos foram o Funchal (41,0%), seguido de Santa Cruz (18,0%) e Câmara de Lobos (17,6%).