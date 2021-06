Diogo Machado do CD 1.º Maio Campeão Regional Infantil de esgrima

A Associação de Esgrima da RAM apurou no passado sábado os Campeões Regionais de Infantis, no Pavilhão de Santana.

Nos Individuais Masculinos a supremacia foi para o Diogo Machado do Clube Desportivo 1.º Maio que vence na final dois jogos num sistema à melhor de três, contra o seu colega de clube Santiago Gomes. A medalha de bronze foi conquistada pelo José Vieira do CDR Santanense e Bruno Silva do CSJ Gaula.

Na prova feminina, Lara Luís do CDR Santanense conquista o título de Campeã Regional 2020/2021 ao vencer dois jogos à melhor de três, contra a Jenny Gouveia do CDR Santanense. Em 3.º lugar ficaram Ana Gós da ADR P Delgada e Alix Silva do CDR Santanense.

Nas equipas Masculinas, o Campeão Regional foi o CD 1.º Maio A, Diogo Machado, Santiago Gomes, Dylan Pereira, CDR Santanese foi o Vice-campeão, José Vieira, Ivo Jesus e Gabriel Barros, e o 3.º lugar ficou o CD 1.º Maio B, Tomás Silva, Artur Silva, Pedro Ornelas.

Este foi o primeiro Campeonato Regional deste escalão, desde sempre, pois nos Infantis ainda só tínhamos realizado provas da Taça da Madeira. O trabalho da AERAM e dos Clubes Regionais nos escalões de formação tem sido uma aposta ganha e resultou na decisão de realizar também Campeonatos Regionais para este escalão, situação que ainda não acontece nas competições nacionais, onde continuam a apenas disputar a Taça Nacional.