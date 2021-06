Esgrima da Madeira fecha a Competição Nacional com excelentes resultados

Decorreram em Anadia, no último fim-de-semana, os Campeonatos Nacionais de Cadetes e Iniciados Femininos e as Finais Nacionais de Infantis Mistos e Iniciados e Cadetes Masculinos, últimas provas nacionais da arma de florete de 2020/2021.

No Campeonato Nacional de Cadetes Femininos, Marta Fernandes (ADRPDelgada) alcançou uma excelente prestação conquistando o título de Vice-Campeã Nacional, vencendo na meia-final Catarina Pires (GCP), por 15-12. Na final perde por 15/6 contra a Inês Alvito (AEJG). Cláudia Gomes (CDRSantanense) sai em 4º lugar da fase de poules, mas no Q8 da fase de eliminatórias perde por 12-10 e não consegue passar às meias-finais, terminando em 5º lugar da classificação final.

Nas Finais Nacionais de Cadete Masculinos, o Bruno Nunes (ADRPDelgada) fez uma prova com uma determinação incrível, pois teve uma má fase de poules, mas na fase de eliminatórias teve um crescendo enorme terminando em 2º lugar da geral, que poderia ser muito bem ser um 1º, uma vez que perde apenas na final pela diferença de um toque frente ao João Martins (EDV). O Rodrigo Pereira (CD1ºMaio) também teve uma surpreendente prestação, terminando com mau resultado nas poules (13º), mas foi conquistando eliminatória em eliminatória o 3º lugar do pódio, ao derrotar o madeirense João Faria (ADRPDelgada) por 15-14, no Q8. O João Faria termina em 5º lugar e o Guilherme Freitas (CSJGaula) em 10º.

Nas Finais de Infantis Mistos, com 25 esgrimistas, Diogo Machado obteve a brilhante medalha de prata, perdendo na final por 2-0, frente a André Gonçalves (GCP), num sistema à melhor de três vitórias. Até então, obteve cinco vitórias em tantos assaltos na fase de poules, saindo na segunda posição geral. No Q16, derrotou Pedro Noronha (GCP), por 2-0. No Q8, eliminou Rodrigo Pinheiro (SCP), por 2-0. Na meia-final, venceu a valorosa madeirense Lara Luís (CDR Santanense), também por 2-0. A Lara Luís (CDRSantanense) esteve também em grande destaque, pois conquista o 3º lugar de prova mista, em que 20 participantes eram do sexo masculino, conquistando a pontuação de 1º lugar para o ranking nacional feminino.

No florete feminino iniciados a ainda infantil Lara Luís (CDRSantanense) fez uma excelente fase de poule, terminando em 1º e na fase de eliminatórias fica entre as 8 finalistas, sendo eliminada por 15-12, pela Maria Melo (SCP), no assalto que lhe daria acesso ao pódio, terminando assim a madeirense em 5º da classificação final.

Nos Iniciados Masculinos o Guilherme Freitas (CSJGaula) termina em 15º, ficando a apenas 1 toque de passar ao Q8. O Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) fica em 18º e o Diogo Machado (CD1ºMaio) em 19º.

Um fim-de-semana muito positivo, que faz com que a esgrima da Madeira termine a época Nacional em grande plano, com 1 medalha de ouro (infantis femininos), 2 medalhas de prata (Cadetes Femininos, Cadetes Masculinos e Infantis Masculino/mistos) e 2 medalhas de bronze (Cadetes Masculinos e Infantis Mistos), trazendo uma injecção de motivação para atletas e treinadores que tiveram uma época difícil de gerir devido a todas as condicionantes no treino devido à Pandemia.

O Calendário Competitivo Regional 2020/2021, esse, só terminará no dia 1 de Julho, faltando ainda a realização do Campeonato Regional de Infantis, dia 26 de Junho e o Campeonato Regional de Seniores Espada no dia 1 de julho.