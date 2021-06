Apurados os campeões regionais de Arma do Florete

A esgrima Madeira apurou, no passado Sábado, os campeões Regionais de Seniores da Arma de Florete.

Nos Masculinos, Álvaro Noite (CD 1.ºMaio) continua com o título de Campeão Regional do escalão. Vítor Bettencourt (CDR Santanense), também chegou à final ficando como Vice-Campeão Sénior de Florete. Em 3.º lugar ficaram Leonardo Pires e Mateus Nóbrega do CD 1.ºMaio.

Na prova feminina, Líbia Sousa (CD 1.ºMaio) conquistou o título de 20/21. Nídia Jardim (CD 1.ºMaio) foi Vice-Campeã da época. As 3.ªs classificadas foram a Sónia Pereira (ARCA) e Joana Rodrigues (CD1ºMaio).

No próximo Sábado, no pavilhão de Santana, será a vez dos Infantis lutarem pelo título de 2020/2021.