Fernando Santos considera que "Portugal esteve bem" e que golo da Bélgica "apareceu do nada"

O seleccionador de Portugal, Fernando Santos, entende que, apesar da eliminação nos oitavos de final do Euro2020, a sua equipa "esteve bem" e que "a única bola enquadrada na baliza deu golo" para a Bélgica.

Eis as declarações do seleccionador na 'flash interview' da SportTV após o jogo Bélgica-Portugal (1-0), disputado hoje em Sevilha: "De uma forma simplista, tivemos 29 remates a favor e seis contra. Acho que a única bola enquadrada na baliza deu golo. Tivemos vários remates, situações, bolas no poste e não concretizámos. Olhando para o jogo com outro pormenor, acho que entrámos um pouco atrás nos primeiros 10 minutos. Não era isso que estava pensado, mas a Bélgica empurrou-nos um pouco e houve ali um momento em que tivemos dificuldades em acertar. A partir daí, os médios subiram, chegaram mais à frente, começámos a roubar mais bolas e a criar situações para fazer o golo. Dispusemos de uma excelente oportunidade nessa fase, em que o Renato Sanches ganhou uma bola e entregou ao Diogo Jota.

O jogo foi sempre dividido e ambos tentaram atacar. De repente, praticamente do nada, surgiu um golo, num excelente pontapé de fora da área. Na segunda parte, tentámos com tudo, alterando e passámos a jogar com três na frente para juntar aos três centrais deles.

Procurámos encontrar outras formas para pressioná-los e conseguimo-lo. Os jogadores estão de parabéns. Empurraram o adversário para trás, mesmo jogando com dois defesas, a tentar chegar pelas alas e com a zona média a ganhar segundas bolas. Colocámos várias vezes a bola em situações favoráveis, mas duas foram ao poste e outra o guarda-redes defendeu.

Chamei o Renato Sanches na primeira parte, porque os nossos dois médios estavam muito atrasados. Era preciso pegar nos dois médios deles, tal como tínhamos estabelecido. Por isso é que montámos uma equipa com uma linha de quatro e com um jogador na frente, de forma que os dois médios pudessem pegar o Youri Tielemans e o Axel Witsel. Acho que Portugal esteve bem. Na realidade, o golo apareceu do nada. Não houve uma grande jogada deles ou uma grande situação. O golo apareceu de um remate de fora da área, mas o futebol é isto. É muita desilusão.

Segunda parte mais atrativa? O futebol é mais atrativo, mas perdemos. O adversário também começou a jogar cada vez mais atrás e fez apenas uma coisa, que foi sair em contra-ataque. A partir desse momento, foram eles que passaram a ser pragmáticos, usando o Romelu Lukaku só para segurar a bola. De resto, encurralaram-se lá e, se os adversários estão lá atrás, nós também estamos mais em cima deles. É normal.

Nós viemos aqui para ganhar. A ambição é sempre ganhar. É verdade que no campeonato do Mundo também caímos nos 'oitavos' e a seguir ganhámos a Liga das Nações. A ambição de Portugal é ganhar e tem de continuar a ser essa".