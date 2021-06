Açores com 19 novos casos de infecção e mais 16 recuperações

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 19 novos casos positivos de covid-19, sendo 17 em São Miguel e dois na Graciosa e hoje há mais 16 doentes recuperados, informa o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde açoriana explica que os dois casos diagnosticados na Graciosa são "referentes a dois viajantes, um em Santa Cruz e um em São Mateus, com análises positivas ao 6.º dia (um residente e outro não residente)".

Quanto à ilha de São Miguel registou-se também "um caso positivo de um viajante, não residente, com análise positiva ao 6.º dia" e "os restantes casos referem-se a transmissão comunitária", adianta o comunicado.

Por concelhos, em São Miguel, na Lagoa há 11 novos casos (cinco em Água de Pau, três no Rosário, dois na Lagoa e um no Cabouco).

Na Ribeira Grande há três novos casos (um em Rabo de Peixe, um na Matriz e um em Santa Bárbara) e em Ponta Delgada foram também detetados três novos casos (um em São José, um em São Pedro e um em São Sebastião).

Os novos casos de infeção resultam de duas análises em laboratório não convencionado e 1.397 realizadas nos laboratórios de referência da Região.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 16 recuperações em São Miguel.

O número de doentes internados com covid-19 volta hoje a registar nos Açores um decréscimo.

Assim, e de acordo com o comunicado da Autoridade de Saúde açoriana, hoje estão internados dois doentes (menos um do que na sexta-feira), ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, sendo que "nenhum destes está em Unidade de Cuidados Intensivos".

O arquipélago conta presentemente com 282 casos positivos ativos, sendo 266 em São Miguel, quatro na Terceira, oito no Faial, dois na Graciosa, um em São Jorge e um em Santa Maria.

Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta, ilha do Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.235 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.785 pessoas e falecido 33.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 23 de junho já "foram administradas nos Açores 204.508 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 114.502 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 90.006 pessoas com ambas as doses", no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.931.620 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.