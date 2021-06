Madeirenses marcam lugar na baixa do Funchal para jogo de Portugal

Os madeirenses começam a chegar a vários estabelecimentos na baixa do Funchal para marcar lugar para verem o jogo de Portugal.

É no bar e restaurante ´FX`, onde se encontra neste momento o maior número de adeptos. As bandeiras e os cachecóis de Portugal estão bem visíveis no estabelecimento para o jogo do tudo ou nada entre Portugal e Bélgica.

No Café do Teatro também já começam a chegar alguns adeptos, embora estejamos a cerca de 2 horas do início do jogo.

Tudo indica que serão muitos os madeirenses que vão assistir ao jogo em diversos estabelecimentos na cidade do Funchal.