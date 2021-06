Madeirenses Luana e Margarida representam Portugal

A selecção nacional de andebol de sub-19, em femininos, inicia amanhã a sua participação no torneio das Quatro Nações, um evento que se realiza na Cantábria, Espanha.

Nesta formação orientada pelo seleccionador José António Silva, destaque para a presença de duas andebolistas madeirenses, as jovens Luana Jesus, do Madeira Andebol SAD, e Margarida Fagundes, que alinha no Alpendorada.

O torneio decorrerá entre os dias 24 e 26 de Junho e contará com a participação de Portugal, juntamente com Alemanha, Espanha e França.

Este Torneio serve de preparação para o Campeonato da Europa 2021, no qual Portugal já conhece os adversários do Grupo B: Suécia, Rússia e Eslováquia.

Os jogos de Portugal

24/06/2021

16:30 – Alemanha x Portugal

19:00 – Espanha x França

25/06/2021

16:30 – França x Alemanha

19:00 – Portugal x Espanha

26/06/2021

16:30 – França x Portugal

19:00 – Espanha x Alemanha