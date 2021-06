Gil Dias assina até 2026 pelo Benfica

O português Gil Dias assinou um contrato até 2026 com o Benfica, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol no seu site oficial.

"Gil Dias é do Sport Lisboa e Benfica. O jogador assinou contrato até 2026 e será apresentado nos próximos dias, no Estádio da Luz", lê-se numa curta mensagem das 'águias'.

O extremo, de 24 anos, esteve na última temporada emprestado ao Famalicão, pelo Mónaco, que o contratou em 2014/15 ao Sporting de Braga, no qual terminou a sua formação, depois de passagens por Gafanha, Sporting e Sanjoanense.

Sem se conseguir impor nos monegascos, Gil Dias passou por empréstimo pelos portugueses do Varzim e do Rio Ave, pelos italianos da Fiorentina, pelos ingleses do Nottingham Forest, pelos gregos do Olympiacos e pelos espanhóis do Granada.