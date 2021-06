'Socorrer Brincando' de regresso este ano na Cruz Vermelha

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa volta este ano a promover a iniciativa 'Socorrer Brincando', destinada a crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.

A iniciativa que vai já na sua 7.ª edição, contará com quatro acções, aberta a todas as crianças gratuitamente. As actividades decorrerão nos meses de Julho, Agosto e Setembro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de Julho na Sede da Delegação, à rua das Mercês n. º 40 ou por e-mail através do endereço [email protected]

Cada ação terá a duração de 9 horas a decorrer nos períodos e horários a seguir indicado, nas instalações da Delegação:

1.ª Ação: dias 12 a 14 de julho das 14h30 às 17h30

2.ª Ação: dias 26 a 28 de julho das 9h às 12h

3.ª Ação: dias 16 a 18 de agosto, das 09h às 12h

4.ª Ação: dias 06 a 08 de setembro das 14h30 às 17h30

Face à situação sanitária actual cada acção não deverá ter mais de 12 inscritos.