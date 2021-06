PSD regista "nódoa" em dia festivo

O deputado municipal do PSD, Rafael Carvalho, classifica de "nódoa" o não convite da Câmara Municipal da Santa Cruz ao Governo Regional para presidir à sessão solene comemorativa do Dia do Concelho.

"Neste dia festivo uma nódoa fica registada: a ausência da representação do Governo Regional da Madeira" para reforçar que "a democracia, além de nos trazer a liberdade, ensinou-nos a respeitar a vontade do povo", para concluir que esta virtude não está ao alcance de todos, numa clara alusão ao executivo do JPP.