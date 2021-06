Iniciativa Liberal apresenta plataforma com propostas para "novo paradigma de governabilidade"

A Iniciativa Liberal (IL)- que se candidata à liderança dos municípios do Funchal, Machico, Santa Cruz, Ponta do Sol e São Vicente, nas próximas eleições - apresentou, hoje, dia 25 de Junho, uma plataforma com as suas propostas para "um novo paradigma de governabilidade".

Os modelos clássicos que têm sido implementados, com mais erros que acertos, não têm sabido adaptar-se às novas dinâmicas sociais que resultam não só da globalização, como agora, sobretudo, dos efeitos da crise pandémica. Propomos um modelo de governança que execute a ideia de 'pensar global e agir local', numa abordagem próxima dos cidadãos e tendo em consideração as características específicas de cada município, da sua população, das suas necessidades e das suas possibilidades de futuro.

Capacitar as gerações mais novas, apoiar um envelhecimento sustentável das gerações mais velhas e contribuir, desse modo, para a fixação das populações, nos concelhos, é um dos maiores incentivos à natalidade, defendidos pela IL.

O partido pretende também "tornar os municípios mais capazes", através de "modelos transparentes, éticos e inteligentes de gestão".

O desenvolvimento sustentável, a democratização dos modelos de governança e uma maior "solidariedade institucional, social, económica e financeira" são outras das prioridades assumidas.

O documento completo pode ser encontrado aqui: