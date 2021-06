Estão hasteadas 11 bandeiras Eco-Escolas do concelho da Calheta contemplando a rede escolar da Calheta a 100% neste programa. O director regional de Ambiente e Alterações Climáticas, Ara Oliveira sublinhou que ao município “desde 2001 sempre foi exemplar” e anunciou que todos os estabelecimentos de ensino do município já fizeram a sua inscrição para o próximo ano lectivo, o que na sua opinião representa “uma continuidade” na prossecução do “desígnio colectivo” e da sustentabilidade do bem comum.

O governante disse ainda que a Lei do Clima está sendo alvo de profunda preocupação ao mais alto nível, na União Europeia, sendo que estas matérias “estão cada mais consolidadas e mais efectivas” através “medidas mais concretas”.

Dirigindo-se aos alunos vincou que finalmente “os adultos estão verdadeiramente preocupados, mobilizados, e vão sentir isso nos próximos tempos” nesta caminhada pela sustentabilidade ambiental.

A cerimónia teve lugar na Praia da Calheta, com a presença de Aleixo Abreu, vereador da autarquia e dos directores das escolas e os coordenadores Eco-Escola. O autarca elogiou o trabalho desencadeado pela comunidade escolar e disse esperar manter a colaboração do governo, uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido.