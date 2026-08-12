Presidente da Colômbia decreta três dias de luto nacional pelas vítimas do sismo

O presidente da Colômbia declarou três dias de luto nacional pelas vítimas do terramoto de magnitude 7,4 que na segunda-feira atingiu várias zonas do país e causou de 240 mortos, número entretanto revisto em baixa.

"O Governo nacional, em nome do povo colombiano, manifesta a profunda dor pelo falecimento das pessoas (...) na sequência do movimento sísmico ocorrido no dia 10 de agosto de 2026 no território nacional, e solidariza-se com o luto das famílias e amigos destas pessoas", referiu um decreto emitido pelo Presidente da Colômbia, Abelardo De la Espriella.

Durante três dias e a partir de hoje, "a bandeira nacional será hasteada a meia haste" nos edifícios públicos do país e nas missões diplomáticas da Colômbia no estrangeiro, acrescentou o decreto.

Na terça-feira, De la Espriella disse que o terramoto causou pelo menos 181 mortos.

Também a agência de notícias France-Presse (AFP) reviu o anterior balanço de 240 mortos, segundo a contagem da realizada com base em dados comunicados por diferentes autoridades locais, para 216 mortos.

A alteração ocorreu com uma revisão da contagem pelas autoridades de Cali, metrópole com 2,2 milhões de habitantes. As cidades de Manizales e Quibdó estão também entre as mais duramente atingidas.

As operações de busca e salvamento de centenas de pessoas presas sob os escombros prosseguem, principalmente nas cidades de Cali e Pereira, onde dezenas de edifícios ruíram.

O terramoto ocorreu na segunda-feira às 07:34 (13:34 em Lisboa) e teve o epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, um dos mais afetados pela tragédia juntamente com os de Valle del Cauca, Risaralda e Caldas, nas regiões sudoeste e centro da Colômbia.