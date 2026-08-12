Madeirense Leonardo Chícharo termina Taça de Portugal de Sub19 no 17.º lugar
O ciclista madeirense Leonardo Chícharo terminou no 17.º lugar a 5.ª Taça de Portugal de Sub19 de ciclismo de estrada, cuja última prova decorreu este domingo, num percurso de 90 quilómetros entre Sangalhos e Anadia.
Representando a Mundimat/SGR Ambiente/CCA Paio Pires, o corredor manteve-se bem colocado ao longo da corrida e integrou o primeiro pelotão a cortar a meta. Chícharo procurou também assumir um papel activo na fase inicial, participando nas primeiras tentativas de fuga.
A vitória foi conquistada por Rodrigo Jesus, da Academia Efapel de Ciclismo, que assegurou também o primeiro lugar na classificação geral da Taça de Portugal de Sub19.
A próxima prova de destaque para Leonardo Chícharo será a 20.ª Volta a Portugal de Juniores, que decorre entre 27 e 30 de Agosto.