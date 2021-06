Preocupação com o desenvolvimento do Porto Santo tem sido partilhada entre o Governo Regional e a autarquia

Desde 2015, o Governo Regional, através das várias secretarias regionais, realizou investimentos na ordem dos 103 milhões de euros no Porto Santo. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, que está a representar o Governo nesta sessão solene do dia do concelho, enumerou os vários investimentos feitos nas mais diversas áreas, da Economia ao Mar, da Agricultura ao Ambiente, do Turismo à Vice-presidência, entre todos os outros, sem esquecer como é óbvio o esforço feito na área da Saúde, sublinhando que a preocupação com a ilha tem sido partilhada entre Governo e autarquia.

Recordando que toda a população está coberta por médico de família e que o centro de saúde oferece já 18 consultas de especialidade, Pedro Ramos adiantou que o projecto da futura unidade de Saúde Local será apresentado no próximo mês de Julho.

Sobre o repto lançado por Fátima Silva, referiu o valor que tem sido investido no apoio aos doentes do Porto Santo deslocados para a Madeira: perto de um milhão de euros em 2018, 2019 e 2020.

“Preocupamo-nos sempre com todos”, sublinhou o secretário regional que fez questão de referir o que a população do Porto Santo na contenção da pandemia por Covid-19. E porque o “dia de hoje é o dia para celebrarmos as gentes que ergueram esta ilha”, sublinhou ainda a luta incansável das gentes do Porto Santo ao longo dos 603 anos de história.

Pedro Ramos pediu ainda para que a população não baixe os braços na luta contra a pandemia para e pediu a colaboração de todos para que os bons resultados se mantenham, sublinhando ainda que no final do mês de Julho esta ilha terá a população acima dos 16 anos totalmente vacinada.