CMF vacinou e desparasitou 547 animais domésticos

A Câmara Municipal do Funchal dinamizou recentemente a sua sétima campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica para animais domésticos com mais de três meses de idade, em colaboração com todas as juntas de freguesia do concelho.

No total foram vacinados e desparasitados internamente 547 animais, em concreto 397 cães e 150 gatos, sendo que destes, 258 animais (152 cães e 106 gatos) foram também identificados electronicamente.

Em virtude da crise sanitária em curso, a campanha foi realizada com fortes medidas de segurança, pelo que tivemos de reduzir as inscrições permitidas, mas o município não podia deixar de efectuá-la, na sequência do sucesso que se tem verificado com este projecto desde 2017 e daquilo que as pessoas nos solicitam anualmente. Vale a pena enaltecer que, mesmo com as condicionantes que são do conhecimento de todos, alargámos a campanha a felinos no ano passado, o que foi bastante elogiado pela população e também será para manter. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMf



As campanhas municipais, que além da vacinação, incluem a identificação com microchip, o registo no SIAC, a desparasitação interna contra lombrigas e ténias e o respectivo licenciamento na junta de freguesia (quando aplicável), percorrem todas as freguesias do concelho e permitiram vacinar, até hoje, um total de 3.717 animais domésticos.

Miguel Silva Gouveia refere que “os dados da CMF indicam que 39% das famílias funchalenses possui pelo menos um cão e que cerca de 26% possui pelo menos um gato, pelo que a autarquia continua empenhada em criar condições para que os munícipes possam vacinar e identificar os seus animais de forma gratuita, com o objectivo de assegurar a cobertura da profilaxia antirrábica dos animais domésticos e um maior controlo da existência destes no Funchal.” O executivo municipal começou a desenvolver estas campanhas de vacinação em 2017.

Até termos começado este trabalho, nunca nada do género havia sido feito no Funchal. Chegámos a muitos portadores de animais que, pela primeira vez, foram sensibilizados para os hábitos anuais que têm de ter com eles, e promovemos activamente a colocação do chip e o registo dos animais, o que passou a ser obrigatório por lei. Miguel Silva Gouveia



A Câmara Municipal do Funchal já investiu cerca de 1,5 milhões de euros na Causa Animal. O Funchal foi, também a primeira autarquia da Região a implementar o fim da eutanásia para animais errantes, a par com outras medidas como afectação de um médico veterinário de forma permanente aos serviços do Município, a abertura de um Centro Municipal de Esterilizações, as obras no Canil Municipal da Vasco Gil.

Como medidas mais recentes, destacam-se um Dog Park nos Jardins da Ajuda, uma nova carrinha devidamente equipada para recolha de animais e um novo Abrigo para Animais na Fundoa, uma infraestrutura que passou a servir de apoio ao Canil e Gatil Municipal da Vasco Gil.