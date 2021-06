Francisco Franco expõe obras dos alunos finalistas de Artes Visuais

A exposição colectiva Pontes Entrelinhas encontra-se patente nos espaços de circulação do edifício principal da Escola Secundária de Francisco Franco, desde o átrio de entrada até ao quarto piso.

A mostra dos alunos finalistas de Artes Visuais, patente desde ontem, coabita com as exposições dos alunos do 10.º e 11.º anos. Cria uma amostragem da natureza do Curso de Artes Visuais, processos de ensino-aprendizagem gerais e específicos e parte do trabalho resultante das actividades programadas e desenvolvidas.

Os trabalhos realizados nas disciplinas de Desenho A e de Oficina de Artes foram desenvolvidos por três turmas (12, 13 e 14) durante o presente ano lectivo e três turmas do ano lectivo transacto (10, 11 e 12), concretizados no período de ensino presencial, e também na modalidade de ensino à distância.

Numa exposição que junta dois anos lectivos (2020/21 e 2019/20) “houve que estabelecer pontes e abrir narrativas que ultrapassaram em exigência, criatividade e incentiva aquilo que era já uma prática instituída”, explica a escola em comunicado. Isto traduziu-se numa “responsabilidade enorme, mas aliciante para alunos e professores.”



O trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, a concepção, organização e montagem da exposição têm orientação científica e pedagógica dos docentes de Artes Visuais que leccionam a disciplina de Desenho A, Teresa Jardim, Graça Berimbau e Nélio Cabral e da disciplina de Oficina de Artes, Nélio Cabral e Rui Venâncio.