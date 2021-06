Itália com 927 novos casos e cresce a preocupação com a variante delta

A Itália registou 927 novos casos de covid-19 e 28 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, preocupado com o avanço da variante delta no país.

Com estes números, o país totaliza 4.255.700 infeções desde o início da emergência sanitária em fevereiro de 2020, das quais 127.362 pessoas morreram.

As novas infeções continuam em mínimos, ao nível do mês de setembro de 2020, e são 398 a menos do que as notificadas na quinta-feira da semana passada, quando foram contabilizados 1.325 casos.

A situação nos hospitais continua a melhorar e das 62.309 pessoas atualmente contaminadas, 2.027 estão hospitalizadas, menos 113 do que na quarta-feira, e 328 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos 16.

A campanha de vacinação avança a bom ritmo e 16,75 milhões de italianos já receberam o esquema completo da vacina, o equivalente a 31,02% da população, enquanto foram administradas um total de 47,94 milhões de doses.

Apesar da melhoria na situação sanitária, o comissário para a emergência, general Paolo Figliuolo, alertou hoje que é "preocupante" o avanço da variante delta (detetada pela primeira vez na Índia).

Esta variante é cerca de 60% mais transmissível que a alfa (detetada primeiro no Reino Unido), que por sua vez era 50% mais contagiosa do que a original.

Desde segunda-feira que todas as regiões do país estão na "zona branca", sem restrições exceto o uso obrigatório de máscaras, exceto o Vale de Aosta, com uma população de 125.000 pessoas, das 60 milhões que vivem em Itália.

Além disso, as máscaras vão deixar de ser obrigatórias em espaços ao ar livre a partir de dia 28 de junho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.